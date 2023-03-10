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Haberler Yaşam TOKİ İzmir kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları Güzelbahçe, Urla, Selçuk isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 10.03.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 07:40

TOKİ İzmir kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları Güzelbahçe, Urla, Selçuk isim listesi sorgulama

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası kaldığı yerden devam ediyor. Güncel takvime göre, İzmir kuraları 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek. 10 Mart Cuma bugün yapılacak çekilişle Güzelbahçe, Urla, Selçuk ilçelerinde inşa edilecek toplam 1350 konut sahibini bulacak. Bu noktada TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını İzmir TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve İlk Evim isim listesi 2023...

TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Güzelbahçe, Urla, Selçuk TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklanıyor

TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı Güzelbahçe, Urla, Selçuk için ziyaret edilmeye başlandı. Toplam 15 ilçede 12 bin 400 konut için İzmir başvuru sonuçları noter huzurunda ve canlı olarak açıklanıyor. 10 Mart Cuma bugün yapılan çekiliş ile beraber Güzelbahçe, Urla, Selçuk kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi belli olacak. Bu noktada TOKİ İzmir kura çekilişi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Peki, İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Güzelbahçe, Urla, Selçuk TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklanıyor

YENİ TOKİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU: ÇEKİLİŞLER İZMİR İLE DEVAM EDİYOR!

İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarih belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kuraların kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

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TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Güzelbahçe, Urla, Selçuk TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklanıyor

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

Buna göre, 8-14 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ sonuçları açıklanacak.

TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Güzelbahçe, Urla, Selçuk TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklanıyor

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı İzmir TOKİ kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023: Güzelbahçe, Urla, Selçuk TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları açıklanıyor

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemalpaşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

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