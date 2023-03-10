TOKİ İzmir kura sonuçları canlı izle ekranı 2023: TOKİ İzmir kura çekimi sonuçları Güzelbahçe, Urla, Selçuk isim listesi sorgulama

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası kaldığı yerden devam ediyor. Güncel takvime göre, İzmir kuraları 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek. 10 Mart Cuma bugün yapılacak çekilişle Güzelbahçe, Urla, Selçuk ilçelerinde inşa edilecek toplam 1350 konut sahibini bulacak. Bu noktada TOKİ İzmir kura çekimi canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını İzmir TOKİ kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri kurumun resmi sitesi üzerinden gerçekleşiyor. İşte, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı ve İlk Evim isim listesi 2023...