Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 18:45 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 19:02

TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

TOKİ kura çekimi canlı izle Youtube üzerinden takip ediliyor. Sosyal konut İzmir sonuçları ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen takvim güncellendi. TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı 12 bin 400 konut için açıldı. Merkez ve Menemen ilçelerinde sonuçlar belli olurken sırada Güzelbahçe, Urla ve Selçuk 2+1 3+1 isim listesi yer alıyor. TOKİ İzmir Merkez, Menemen kura sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte, İlk Evim kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

TOKİ İzmir kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Her gün sabah saat 10.00'da başlayan kuralar; Merkez, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa, Dikili, Tire, Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık ilçeleri için gerçekleşiyor. TOKİ İzmir Merkez, Menemen kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sistemdeki yerini alırken diğer ilçeler için araştırmalar devam ediyor. İşte, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama e-devlet ekranı…

TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI DEVAM EDİYOR!

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kura çekilişi tarihleri yeniden sistemdeki yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen takvimde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarihler belli oldu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

15 ilçede toplamda 12 bin 400 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ İzmir kura çekilişi 8-14 Mart tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Sabancı Kültür Merkezi Büyük Salon'da yapılacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

8 MART: Merkez

9 MART: Menemen

10 MART: Güzelbahçe, Urla, Selçuk

11 MART: Torbalı, Seferihisar

12 MART: Aliağa, Kemal Paşa

13 MART: Dikili, Tire

14 MART: Bergama, Karaburun, Kiraz, Kınık

TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

Menemen sonuçları için kura çekilişi tamamlandı. İzlemek için:

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA