TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

TOKİ kura çekimi canlı izle Youtube üzerinden takip ediliyor. Sosyal konut İzmir sonuçları ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen takvim güncellendi. TOKİ İzmir kura sonuçları sorgulama ekranı 12 bin 400 konut için açıldı. Merkez ve Menemen ilçelerinde sonuçlar belli olurken sırada Güzelbahçe, Urla ve Selçuk 2+1 3+1 isim listesi yer alıyor. TOKİ İzmir Merkez, Menemen kura sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları e devlet sorgulama nasıl yapılır? İşte, İlk Evim kura sonucu sorgulama ekranı…