TOKİ İZMİR MERKEZ - MENEMEN KURA SONUCU SORGULAMA | 9 Mart 2023 TOKİ İzmir kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi yayında!

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI DEVAM EDİYOR!

Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenen kura çekilişi tarihleri yeniden sistemdeki yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen takvimde İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek kura çekilişlerinin yapılacağı yeni tarihler belli oldu.

Bakan Kurum'un konu ile ilgili açıklaması şöyle:

''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!''