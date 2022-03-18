Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:29

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ kura çekiliş sonuçları isim sorgulama ekranı Konya Cihanbeyli projesine başvuran vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 210 konuttan oluşan projedeki 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini buldu. Bu noktada ise "TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ 2022 konut projesi kapsamında Konya Cihanbeyli ilçesi 210 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipliği kuraları çekildi. Kura sonuçlarının belli olmasıyla beraber vatandaşlar isim listesi sorgulama ekranıyla detayları araştırıyor. Bu noktada "TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ Konya Cihanbeyli kura sonuçları isim sorgulama ekranı açıldı.

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Türkiye genelinde 81 ilin tamamında konut projeleri geliştiren TOKİ, Konya'da bugün kura heyecanı yaşandı. TOKİ Konya Cihanbeyli projesinde ki 210 adet daire için hak sahibi belirleme kura çekilişi yapıldı.

TOKİ Konya Cihanbeyli 2+1 ve 3+1 kura çekilişi sonuçları belli oldu.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

İşte o isimlerden bazıları;

Konya Cihanbeyli TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Selahattin Can

MehmetÇam

Mustafa Özteker

Eray BayarErdal

Banu Çiçek

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

Yasemin Çimen

Elie Gülhan

Ayşe Türkmen

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

Osman Taktak

ÖzkanMercan

Emrah Karakuş

Ayşegül Aydoğan

SON DAKİKA