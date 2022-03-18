Haberler Yaşam TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:29

TOKİ 2022 kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı? TOKİ 210 konut Konya Cihanbeyli kura çekiliş sonuçları isim listesi 2022!

TOKİ kura çekiliş sonuçları isim sorgulama ekranı Konya Cihanbeyli projesine başvuran vatandaşların gündemindeki yerini aldı. 210 konuttan oluşan projedeki 2+1 ve 3+1 daireler sahiplerini buldu. Bu noktada ise "TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ Konya kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...