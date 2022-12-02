TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLE | 2 bin 891 konut hak sahibini buluyor! 2 Aralık 2022 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi sorgulama

250 bin sosyal konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. 2 Aralık 2022 Cuma günü (bugün) TOKİ Konya kuraları başladı. Toplamda 7 bin 655 konut Merkez, Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Bozkır, Çumra, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak, Çeltik, Derbent, Doğanhisar, Güneysınır, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ilçeleri için yapılacak TOKİ Konya kura çekimi ile sahiplerini bulacak. Konya TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile öğrenilebilecek. 2-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Konya TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı bugün erişime açıldı. Peki, Konya TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Konya kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 başvuru sonuçları sorgulama ekranı…