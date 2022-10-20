TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi e devlet sorgulama ekranı! 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

TOKİ kura tarihleri için geri sayım başladı! Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'un açıklaması başvuruda bulunan vatandaşların kura çekilişi için çok beklemeyeceklerini belirledi. Şimdi başvuru yapanlar TOKİ kura çekimi ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Sosyal konut projesi başvuruları son günlerini yaşıyor. İlk Evim için başvuruda bulunanlar soruyor: TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte, 2022 TOKİ kura başvuru sonuçları hakkında merak edilenler…