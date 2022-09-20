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Giriş Tarihi: 20.09.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 16:33

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular, tüm hızıyla devam ediyor. 14 Eylül tarihinde başlayan TOKİ başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Ardından noter huzurunda yapılacak TOKİ kura çekimi ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar açıklanacak. Bu noktada başvurularını tamamlayan milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, TOKİ kura çekimi tarihi ve TOKİ başvuru sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 250 bin sosyal konut için TOKİ başvuruları, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olup ardından TOKİ kura çekimi yapılacak. Belirlenen tarihlerde 81 il için gerçekleştirilecek kuranın ardından ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli olacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evler için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları ile ilgili güncel bilgiler...

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ: 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

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