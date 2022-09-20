Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi için başvurular, tüm hızıyla devam ediyor. 14 Eylül tarihinde başlayan TOKİ başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Ardından noter huzurunda yapılacak TOKİ kura çekimi ile ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar açıklanacak. Bu noktada başvurularını tamamlayan milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, TOKİ kura çekimi tarihi ve TOKİ başvuru sonuç sorgulama ekranı...