TOKİ kura çekimi tarihleri ve başvuru sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. 250 bin sosyal konut için TOKİ başvuruları, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak olup ardından TOKİ kura çekimi yapılacak. Belirlenen tarihlerde 81 il için gerçekleştirilecek kuranın ardından ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belli olacak. Bu noktada 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan evler için başvuruda bulunan vatandaşlar, TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihi ve başvuru sonuçları ile ilgili güncel bilgiler...