TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 81 ilde gerçekleşecek ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı proje için başvurular, 31 Ekim'de sona erecek. Başvuruların ardından 3+1 ve 2+1 seçenekli evlerin sahibi olmayı hak kazanan vatandaşları belirlemek için kura çekimi yapılacak. Bu noktada başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2022 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili son gelişmeler…