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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 16:51

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 81 ilde gerçekleşecek ''İlk Evim İlk İş Yerim'' adlı proje için başvurular, 31 Ekim'de sona erecek. Başvuruların ardından 3+1 ve 2+1 seçenekli evlerin sahibi olmayı hak kazanan vatandaşları belirlemek için kura çekimi yapılacak. Bu noktada başvurularını tamamlayan vatandaşlar, ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, 2022 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi ile ilgili son gelişmeler…

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ başvuru sonuçları için geri sayım başladı. 81 ili kapsayan TOKİ sosyal konut başvuruları tüm hızıyla devam ederken TOKİ kuraları gündemdeki yerini aldı. Başvurularını tamamlayan yaklaşık 5 milyon vatandaş, TOKİ kura çekimi tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Canlı olarak yayınlanması beklenen TOKİ kura çekilişi ile hak sahipleri belli olacak. Peki, 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihi hakkında güncel bilgiler…

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Uygun ödeme koşulları ile ev sahib olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayıma geçti.

TOKİ kura çekimi ile birlikte TOKİ başvuru sonuçları açıklanmış olacak ve hak sahipleri belli olacak. İşte merakla beklenen TOKİ kura çekimi tarihi...

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TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

TOKİ kura çekimi tarihi 2022: İzmir, Ankara, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, belli oldu mu? TOKİ sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

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