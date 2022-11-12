TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 7 Kasım tarihinden beri birçok vatandaş Sosyal Konut projesinden şanslarının çıkıp çıkmadığını öğreniyor. Ardahan ve Şırnak ile başlayan bu süreç, daha da devam edecek. TOKİ kura çekimi 2022'ye bakıldığında Mart 2023'te sonlanacağı öngörülüyor. İzmir, İstanbul ve Ankara için de bekleyiş bu yüzden artmakta. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri ve diğer detaylar…