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Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 12.11.2022 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 07:43

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura çekimi heyecanı 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. Ardahan ve Şırnak'la başlayan 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekilişi heyecanı gün gün devam edecek. İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 de sıklıkla aratılıyor. Mart 2023'e kadar TOKİ kura sonuçları bütün iller için bitmiş olacak. Vatandaşlar da "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" sorusunu yöneltiyor. En çok başvurunun İstanbul'dan geldiğini söylemekte yarar var. Bir haftadır TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden Doğu illerimizdeki vatandaşlar, ev çıkıp çıkmadı mı öğrenebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura sonuçları listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 7 Kasım tarihinden beri birçok vatandaş Sosyal Konut projesinden şanslarının çıkıp çıkmadığını öğreniyor. Ardahan ve Şırnak ile başlayan bu süreç, daha da devam edecek. TOKİ kura çekimi 2022'ye bakıldığında Mart 2023'te sonlanacağı öngörülüyor. İzmir, İstanbul ve Ankara için de bekleyiş bu yüzden artmakta. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri ve diğer detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı. Hafta boyu devam eden çekiliş ile Ardahan, Şırnak, Kars, Siirt, Iğdır, Batman illerinde 2+1 ve 3+1 konutlar hak sahiplerini buldu.

Bakan Kurum, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

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TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2022 GÜNCEL TAKVİM: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

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