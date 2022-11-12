TOKİ kura çekimi heyecanı 7 Kasım 2022 tarihinde başladı. Ardahan ve Şırnak'la başlayan 2+1 ve 3+1 TOKİ kura çekilişi heyecanı gün gün devam edecek. İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri 2022 de sıklıkla aratılıyor. Mart 2023'e kadar TOKİ kura sonuçları bütün iller için bitmiş olacak. Vatandaşlar da "TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" sorusunu yöneltiyor. En çok başvurunun İstanbul'dan geldiğini söylemekte yarar var. Bir haftadır TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden Doğu illerimizdeki vatandaşlar, ev çıkıp çıkmadı mı öğrenebiliyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura sonuçları listesi