Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:01

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi 7 Kasım 2022 tarihinde başladı ve Mart 2023'e kadar devam edecek. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulunmuştu. Doğu illerinde başlayan TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, kuralar çekildikten sonra ekranlara geliyor. 5 milyondan fazla başvurunun bulunduğu sosyal konut projesinde en yoğun ilgi İstanbul'dan geldi. Bu sebeple İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi 7 Aralık 2022 tarihine kadar belli oldu. Doğu illerinde başlayan TOKİ kura çekilişi, sırasıyla ilerliyor. BU sebeple İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramakta. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar çekildikten sonra vatandaşlara sunuluyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 2022

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri belli oldu!

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ 2022

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük

NOT: Bolu Kıbrısçık, Konya Tuzlukçu - Yalıhüyük, Karabük Ovacı ilçelerinde başvuru sayısının az olması nedeniyle kura çekimi yapılmayacak.

SON DAKİKA