Haberler Yaşam TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 08:01

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?

TOKİ kura çekimi 7 Kasım 2022 tarihinde başladı ve Mart 2023'e kadar devam edecek. Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulunmuştu. Doğu illerinde başlayan TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı, kuralar çekildikten sonra ekranlara geliyor. 5 milyondan fazla başvurunun bulunduğu sosyal konut projesinde en yoğun ilgi İstanbul'dan geldi. Bu sebeple İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri 2022