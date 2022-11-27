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Haberler Yaşam TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.11.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 15:35

TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

Sosyal konut projesi başvuruları Ekim 2022 sonunda biterken, TOKİ kura çekimi 7 Kasım 2022 tarihinde Hakkari ile başladı. TOKİ kura çekimi tarihleri 2022, resmi siteden haftalık olarak paylaşırken birçok vatandaş, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 5 milyondan fazla geçerli başvuru varken, en çok başvuru İstanbul'dan geldi. Bu sebeple TOKİ İstanbul kura sonuçları ne 2022 birçok insanın bekleme listesinde. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, her TOKİ kura çekilişi sonrası erişime açılıyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri ve takvimi…

TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi İstanbul'da ne zaman sorusu, yanıt arıyor. Sosyal konut projesinde en çok başvurunun İstanbul'dan geldiğini hatırlatalım. TOKİ kura çekimi tarihleri de bazı günler için belli olmuş durumda. Vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ kura çekimi takvimi 2022 ve detayları…

TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı.

26 Kasım 2022 tarihinde son olarak Malatya ve Diyarbakır'da kuralar çekildi.

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TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

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TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura tarihleri bitmek üzere.

1-7 Aralık TOKİ kura tarihleri belli oldu!

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