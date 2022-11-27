TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

Sosyal konut projesi başvuruları Ekim 2022 sonunda biterken, TOKİ kura çekimi 7 Kasım 2022 tarihinde Hakkari ile başladı. TOKİ kura çekimi tarihleri 2022, resmi siteden haftalık olarak paylaşırken birçok vatandaş, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 5 milyondan fazla geçerli başvuru varken, en çok başvuru İstanbul'dan geldi. Bu sebeple TOKİ İstanbul kura sonuçları ne 2022 birçok insanın bekleme listesinde. TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, her TOKİ kura çekilişi sonrası erişime açılıyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte TOKİ kura çekimi tarihleri ve takvimi…