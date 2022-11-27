TOKİ kura çekimi tarihleri 28 Kasım – 7 Aralık 2022: İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, tarihler belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi İstanbul'da ne zaman sorusu, yanıt arıyor. Sosyal konut projesinde en çok başvurunun İstanbul'dan geldiğini hatırlatalım. TOKİ kura çekimi tarihleri de bazı günler için belli olmuş durumda. Vatandaşlar, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ kura çekimi takvimi 2022 ve detayları…