Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri için güncellendi! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 28.01.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 00:21

TOKİ kura takvimi 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri için güncellendi! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

250 bin sosyal konut projesinde hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla sürüyor. İlk Evim İlk İş Yerim adlı proje için TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Bu gelişme sonrası başvuru yapan vatandaşlar, ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere noter huzurunda gerçekleşen çekilişler, kurumun resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi.