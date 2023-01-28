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Haberler Yaşam TOKİ kura takvimi 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri için güncellendi! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 28.01.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 00:21

TOKİ kura takvimi 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri için güncellendi! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

250 bin sosyal konut projesinde hak sahibi belirleme kurası tüm hızıyla sürüyor. İlk Evim İlk İş Yerim adlı proje için TOKİ kura takvimi güncellendi. 7. Etap takvimi ile beraber 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu. Bu gelişme sonrası başvuru yapan vatandaşlar, ''TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere noter huzurunda gerçekleşen çekilişler, kurumun resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 TOKİ kura tarihleri takvimi.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi il il 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ kura çekimi tarihleri araştırmaları Şubat ayına sayılı günler kalırken hız kazandı. Bilindiği üzere her güne iki il düşecek şekilde çekilen kuralar, Mart ayında tamamlanacak. Bu noktada başvuru sahipleri, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken güncel TOKİ kura takvimi paylaşıldı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihlerini kapsayan 7. Etap ile beraber 12 ilde toplam 36 bin 568 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İlk Evim kuraları hakkında güncel bilgiler.

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi il il 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan tarihler resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini buluyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

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TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi il il 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

28 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek. İstanbul ve İzmir kura tarihleri ise henüz belli olmadı.

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi il il 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

1 Şubat Çanakkale 1290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak 1050 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi il il 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

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