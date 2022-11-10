Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 07:55 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 07:55

TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve ilk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi. Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak. Bu noktada; milyonlarca başvuruda bulunan vatandaş "TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek. İşte 2022 TOKİ kura tarihleri ve sonuçları!

TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?

TOKİ kura çekilişleri resmi açıklama doğrultusunda başladı. 2+1 ve 3+1 konut başvurusu yapan milyonlarca vatandaş bu nedenle TOKİ kura sonuçları için araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere; TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. TOKİ kura çekilişi sonuçları ise e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki; 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde? İşte TOKİ kura sonuçları hakkında son bilgiler.

TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve ilk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları sorgulama e-Devlet: 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde?

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

SON DAKİKA