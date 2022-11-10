TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve ilk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi. Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak. Bu noktada; milyonlarca başvuruda bulunan vatandaş "TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilecek. İşte 2022 TOKİ kura tarihleri ve sonuçları!