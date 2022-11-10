TOKİ kura çekilişleri resmi açıklama doğrultusunda başladı. 2+1 ve 3+1 konut başvurusu yapan milyonlarca vatandaş bu nedenle TOKİ kura sonuçları için araştırmalar yapıyor. Bilindiği üzere; TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda düzenleniyor. TOKİ kura çekilişi sonuçları ise e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki; 2022 TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi açıklandı mı; hangi illerde? İşte TOKİ kura sonuçları hakkında son bilgiler.