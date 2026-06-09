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Giriş Tarihi: 09.06.2026 18:41

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle konut satışına başlaması, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Kurasız şekilde satışa sunulacak konutların yer aldığı iller arasında Ankara da bulunuyor. Başvuru şartları, satış yapılacak ilçeler ve süreçle ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılırken, projeye ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ açık satış Ankara'da hangi ilçelerde var? İşte ilçeler ve ödeme planı...

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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?

TOKİ'nin açık satış kampanyasında başvuru için gelir veya ikamet şartı aranmazken, adayların T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve üzerine kayıtlı konutunun olmaması gerekiyor. Ankara'da satışa sunulacak konutların yer aldığı ilçeler ve başvuru sürecine ilişkin detaylar ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?

TOKİ ANKARA SATIŞ BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

TOKİ Ankara açık satış kampanyası için başvurular 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Satışlar kura yerine başvuru sırasına göre gerçekleştirileceğinden, ilk günlerde yoğun talep bekleniyor.

Başvurular, T.C. Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla yapılacak. Konut satın almak isteyen vatandaşlar, seçtikleri daire için gerekli peşinatı yatırarak satış sözleşmesini imzalayabilecek. Satışa sunulan konutların bir bölümü hemen teslim edilirken, yapımı devam eden projelerde teslim süresi 48 aya kadar uzayabilecek.

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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?

ANKARA TOKİ KONUTLARI HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Ankara genelinde toplam 2 bin 62 konut kurasız satışa sunulacak.

Projelerin yer aldığı ilçeler şunlardır:

Mamak

Sincan (Özellikle Saraycık bölgesi öne çıkıyor)

Çubuk

Ayaş

Kızılcahamam

Haymana

Güdül

Çamlıdere

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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?

TOKİ ANKARA KONUTLARI SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin açık satış kampanyasında konut fiyatları daire tipine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde satışa sunulan konutlarda fiyatlar 2,1 milyon TL'den başlarken, aylık taksitler 18 bin TL seviyesinden başlıyor.

Ankara'da 2+1 daireler yaklaşık 3 milyon 100 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, başlangıç taksitleri 21 bin 400 TL olarak uygulanıyor. 3+1 konutların fiyatları ise 3 milyon 300 bin TL'den başlıyor.

Konut taksitleri ve kalan borç tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?
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TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?
TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?
TOKİ KURASIZ AÇIK SATIŞ ANKARA İLÇELERİ: Ankara TOKİ 2 bin 62 konut ödeme planı nasıl, şartları ne?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ANKARA #TOKİ

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