Haberler Yaşam TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:29

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde sıra TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesine geldi. Ege Bölgesi'nin Manisa ilçesinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu, canlı yayını nasıl izlenir sorusuna yanı aranıyor. kura çekilişleri canlı yayını TOKİ'nin YouTube sayfasında yayınlanıyor. Peki TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…