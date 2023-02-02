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Haberler Yaşam TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:29

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde sıra TOKİ Manisa kura sonuçları isim listesine geldi. Ege Bölgesi'nin Manisa ilçesinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu, canlı yayını nasıl izlenir sorusuna yanı aranıyor. kura çekilişleri canlı yayını TOKİ'nin YouTube sayfasında yayınlanıyor. Peki TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları son dakika olarak açıklanıyor. Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda saatr 10.00'da başlayacak çekiliş sonrası TOKİ Manisa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Manisa kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları belli mi? 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Manisa kura sonuçları, kura çekilişinin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

2 Şubat Perşembe: Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli Durasıllı

3 Şubat Cuma: Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli

TOKİ MANİSA KURASI CANLI İZLE EKRANI

TOKİ Manisa kura çekilişi, kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kura çekimini aşağıdaki link üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

TOKİ kura sonuçları yalnızca E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabiliyor. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün sürebiliyor.

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TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula

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TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula
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TOKİ Manisa kura çekilişi sonuçları: 2023 Manisa TOKİ kura sonuçları kazananların isim listesi sorgula
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