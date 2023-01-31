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Haberler Yaşam TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:05

TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal konut projesi kura takvimi ile takip edilen çekiliş sürecinde sıra Manisa TOKİ çekilişinde. Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde çekilecek TOKİ Manisa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. Youtube canlı yayın ile takip edilecek isim listesi engelli, emekli, genç kategorilerinde belli olacak. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Manisa kura sonuçları 2023 hakkında merak edilenler…

TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Manisa kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. İlçe ilçe takvim ortaya çıkarken Şubat ayıyla birlikte başlayacak çekiliş üç gün boyunca devam edecek. 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri TOKİ Manisa kura sonuçları üzerinde başlayacak. Başvuruda bulunan adaylar için heyecan dorukta. Toplamda 4 bin 94 konut hak sahiplerine ulaşacak. Peki, 2023 TOKİ Manisa kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ MANİSA İLE BAŞLIYOR!

1 Şubat itibarıyla başlayacak TOKİ Manisa kurası Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçeleri için çekilecek.

Canlı yayın Youtube üzerinden takip edilecek. İşte, tarihler:

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TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ MANİSA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manisa TOKİ kura çekimi 1-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Her gün sabah saat 10.00'da başlayan kura çekimi canlı takip edilecek.

Kuralar Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Şubat Çarşamba: Şehzadeler

2 Şubat Perşembe: Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli Durasıllı

3 Şubat Cuma: Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli

TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MANİSA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Manisa kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

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