Haberler Yaşam TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 10:05

TOKİ Manisa kurası ne zaman, hangi tarihte? 2023 TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal konut projesi kura takvimi ile takip edilen çekiliş sürecinde sıra Manisa TOKİ çekilişinde. Şehzadeşer, Yunus Emre, Akhisar, Kula, Salihli, Alaşehir, Soma, Saruhanlı, Gördes, Demirci, Kırkağaç, Ahmetli ilçelerinde çekilecek TOKİ Manisa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. Youtube canlı yayın ile takip edilecek isim listesi engelli, emekli, genç kategorilerinde belli olacak. Peki, TOKİ Manisa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Manisa kura sonuçları 2023 hakkında merak edilenler…