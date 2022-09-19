Haberler Yaşam TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu!

Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:17

TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu!

Tarihi dev projenin başvuruları devam ederken TOKİ ödemeleri ile ilgili olarak peşinat, ödeme planı gibi birçok konu merak ediliyor. İlk günden bu yana büyük ilgi gören ve düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan proje 81 il genelinde toplamda 250 bin konutu sahiplerine verecek. Bu noktada ise "TOKİ sosyal konut ödemeleri ne kadar, kaç TL, ödemeler nasıl olacak?" gibi sorular yanıt arıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden tüm detayları duyurmuştu. Peki, TOKİ sosyal konut ödemeleri, ev fiyatları ve peşinatı ne kadar, kaç TL, ödemeler nasıl olacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.