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Haberler Yaşam TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 09:17

TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu!

Tarihi dev projenin başvuruları devam ederken TOKİ ödemeleri ile ilgili olarak peşinat, ödeme planı gibi birçok konu merak ediliyor. İlk günden bu yana büyük ilgi gören ve düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan proje 81 il genelinde toplamda 250 bin konutu sahiplerine verecek. Bu noktada ise "TOKİ sosyal konut ödemeleri ne kadar, kaç TL, ödemeler nasıl olacak?" gibi sorular yanıt arıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden tüm detayları duyurmuştu. Peki, TOKİ sosyal konut ödemeleri, ev fiyatları ve peşinatı ne kadar, kaç TL, ödemeler nasıl olacak? İşte merak edilen tüm bu detaylar.

TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde ödeme planı tablosu!

TOKİ sosyal konut projesi ödemeleri, peşinat tutarı ve ödeme planı gibi birçok konu proje kapsamında ev alma hayali kuran binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Hal böyleyken son dönemde en çok merak edilen soru "TOKİ sosyal konut ödemeleri ne kadar, kaç TL, ödemeler nasıl olacak?" olarak öne çıkıyor. 3 günde 2 milyonu aşan başvuru ile büyük ilgi gören dev projenin ayrıntıları geçtiğimiz hafta belli olmuştu. İşte TOKİ sosyal konut ödemeleri ile ilgili tüm ayrıntılar.

TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde ödeme planı tablosu!

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti, 500 TL olarak belirlendi.

TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.

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TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde ödeme planı tablosu!

2+1 ve 3+1 EV FİYATLARI BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre;

2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.

TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde ödeme planı tablosu!

TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ ödemeleri nasıl ve ne kadar olacak, peşinat kaç TL? 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi’nde ödeme planı tablosu!

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BÜYÜKŞEHİRLERDE EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum ödemelere ilişkin şunları söyledi;

İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.

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