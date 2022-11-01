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Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:59

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

''İlk Evim İlk İşyerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için başvuru süreci sona erdi. Konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Başvurularını tamamlayan ve TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçen milyonlarca vatandaş, TOKİ ödeme planı, taksitleri, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları, peşinat miktarı gibi detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, TOKİ ev fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. Peki, TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı, ne kadar olacak? İşte, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

TOKİ ödeme planı, peşinat tutarı, taksit ödemeleri, ev fiyatları gibi detaylar gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim'de sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından hak sahiplerinin belirleneceği TOKİ kura çekilişi gerçekleştirilecek. Uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmanın hayalini kuran milyonlarca vatandaş, bulunduğu ile ve metrekareye göre değişen TOKİ ev fiyatları, peşinat miktarı ve taksit ödemeleri araştırmasına çıktı. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı, ne kadar olacak? TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte, 2022 TOKİ sosyal konut ödeme planı, 2+1 ve 3+1 TOKİ peşinat ve taksit bilgisi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI SONA ERDİ!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet ve belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirdi.

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

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TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzası sonrası başlayacak. Kura çekilişi sonrası sözleşmeler imzalanacak. Kuraların çekileceği tarihten sonra hak sahipleri bankaya sözleşme imzalamak için çağırılacak. Ardından ödeme planı çıkarılarak gelecek ayda taksitlerin başlaması bekleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

TOKİ TAKSİT ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.

Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.

2019-2022 yılları arasında ise TOKİ'nin konut taksitlerinde yaptığı artış memur maaş artışının altında gerçekleşti. 2019'da yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022'de yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı.

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