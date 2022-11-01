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Giriş Tarihi: 01.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 09:59

TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, konut taksitleri ne kadar? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2022 TOKİ ödeme planı ve konut fiyatları

''İlk Evim İlk İşyerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için başvuru süreci sona erdi. Konut sahibi olmaya hak kazanan kişiler, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile belirlenecek. Başvurularını tamamlayan ve TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçen milyonlarca vatandaş, TOKİ ödeme planı, taksitleri, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları, peşinat miktarı gibi detayları araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, TOKİ ev fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. Peki, TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı, ne kadar olacak? İşte, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022