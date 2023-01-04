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Giriş Tarihi: 04.01.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 10:05

TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları 2023: TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelinen ucuz konut kampanyasına ilişkin detayların bugün açıklanması bekleniyor. Bu noktada ''TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm detaylar...

TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları 2023: TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

TOKİ Orta Gelir Grubu konut projesi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelir grubuna yönelik hayata geçirilecek ucuz konut kampanyasının detaylarını duyurmuş ve tarih vermişti. Yapılan açıklamaya göre, yeni konut kampanyası için kredi faiz oranları ve ödeme planı çalışmalarında sona gelindi. Farklı faiz oranlarına sahip olacak projede evi olmayan vatandaşlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Söz konusu proje ile ilgili detayların bugün kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Bu kapsamda ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar, TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? İşte, 2023 TOKİ Orta Gelir Grubu konut kampanyası hakkında tüm merak edilenler…

TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları 2023: TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

DETAYLAR BUGÜN PAYLAŞILACAK!

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimatı vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"na ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

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TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları 2023: TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

BAKAN KURUM ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ İÇİN TARİH VERDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Orta gelir grubu konut kampanyası için son safhaya geldik. Kredi faiz oranları farklı olacak onlar için. Evi olmayana pozitif ayrımcılık yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları 2023: TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

Orta gelirliye konut kampanyası için son safhaya geldik. Yılsonu ve yeni yılın ilk günlerinde açıklayacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bankalarımızla çalışıyoruz.

Burada şunu istiyoruz. Konut arzının artırılmasına yönelik bir finansal destek. Diğer taraftan da ilk evini alacak vatandaşlara ayrıcalık sağlayacak güzel bir kampanya olması.

TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları 2023: TOKİ Orta Gelir konut kampanyası başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, şartları neler?

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz kendi içinde de bu kampanyaları yürütecek. Orta gelirliye konut kampanyası için de kura sistemi yapacağız. Bu ilk defa olacak. Anadolu'daki tüm müteahhitlerimizle dalga dalga bu projeyi büyüteceğiz.

Evinin olup olmaması öncelik olacak. Evi olmayanlara pozitif bir ayrıcalık olacak. Bu vatandaşlarımızın kredi faiz oranları farklı olacak.

Gelir durumu da kıstas alınacak burada. Bu gelir limitlerinin altında kalacak vatandaşlarımız başvuru yapabilecek. Bu gelir limitleri daha belli olmadı.

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