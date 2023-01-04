TOKİ Orta Gelir konut başvuru tarihleri ve şartları ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde orta gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelinen ucuz konut kampanyasına ilişkin detayların bugün açıklanması bekleniyor. Bu noktada ''TOKİ Orta Gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, TOKİ Orta Gelir Grubu konut başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili tüm detaylar...