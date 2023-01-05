TOKİ orta gelir konut başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. Orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası" ile ilgili detaylar belli oldu. Bakan Kurum ve Bakan Nebati, yaptıkları ortak basın toplantısıyla TOKİ orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları, başvuru tarihleri ve tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. Uygun kredi faiziyle ev sahibi olmak isteyenler soruyor: TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.