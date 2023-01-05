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Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 12:00

TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ orta gelir konut başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. Orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası" ile ilgili detaylar belli oldu. Bakan Kurum ve Bakan Nebati, yaptıkları ortak basın toplantısıyla TOKİ orta gelirliye konut kampanyası başvuru şartları, başvuru tarihleri ve tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. Uygun kredi faiziyle ev sahibi olmak isteyenler soruyor: TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.

TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak?

Dar gelirliler için hayata geçirilen 250 bin TOKİ sosyal konut projesinin ardından orta gelir grubu için ''Yeni Evim'' projesi gündeme alındı. Milyonların merakla beklediği ucuz konut kampanyasının başvuru tarihleri, şartları, kredi faiz oranı ve ödeme planı gibi detaylar Bakan Nebati ve Bakan Kurum tarafından açıklandı. Bu noktada başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ''TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?'' şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Proje kapsamında gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından Türkiye 3 bölgede ele alındı. İşte, 2023 TOKİ orta gelir konut başvuru tarihleri, şartları ve kredisi ile ilgili tüm detaylar...

TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak?

'YENİ EVİM' KAMPANYASININ DETAYLARI BELLİ OLDU!

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya için talimat vermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını duyurmuştu. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'unOrta gelir grubu için yapılan 'Yeni Evim' projesine ilişkin detayları, 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaştı.

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TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak?

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıkladı. İşte 'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak?

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2023 TOKİ orta gelir konut başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, ödeme planı nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı Tanıtımı'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

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