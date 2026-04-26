Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri
Giriş Tarihi: 26.04.2026 01:06

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi, kura sürecinde hak sahibi olamayan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurularda, kurada ismi çıkmayan vatandaşlara yatırdıkları ücretin geri ödenmesi planlanıyor. İade sürecinin hangi tarihte başlayacağı ve hangi bankalar üzerinden yapılacağı araştırılıyor.

  • ABONE OL
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

TOKİ başvuru ücreti iadesi süreci, kura çekilişinde hak kazanamayan vatandaşlar için gündemdeki yerini koruyor. 5 bin TL olarak yatırılan başvuru bedelinin, kurada adı çıkmayan adaylara geri ödeneceği belirtiliyor. İade işlemlerinin hangi bankalar üzerinden gerçekleştirileceği ve ödeme takvimi merak ediliyor. Sürece ilişkin ayrıntıların TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

İade süreci, başvuru sırasında kullanılan bankaya göre farklılık gösterebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir. Kişi iade için başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri dışında mobil bankacılık ve ATM'leri üzerinden de iade alabilecek.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ İÇİN DİĞER ALTERNATİFLER

1. Banka Şubeleri Üzerinden İade

Başvuru bedelini almak için, başvurunun yapıldığı bankanın herhangi bir şubesine giderek iade talebinde bulunmak mümkün. Şube personeli, işleminizi hızlı bir şekilde tamamlıyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

2. İnternet ve Mobil Bankacılık ile İade

Birçok banka, mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden başvuru bedelinin geri ödenmesini sağlıyor. Bu yöntem, şubeye gitmeden ödemeyi almak isteyenler için pratik bir seçenek sunuyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

3. ATM Üzerinden İade

Bazı bankalar, kartsız işlem menüsü üzerinden TOKİ başvuru ücretlerinin iadesini gerçekleştirmeye imkân tanıyor. Bu yöntemle, ödemeler ATM üzerinden hızlıca alınabiliyor.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade bilgileri

4. Özel Online İade Ekranları

Halkbank gibi bazı bankalar, başvuru sahiplerinin özel online iade ekranları üzerinden ödemelerini daha kolay ve hızlı bir şekilde almalarını sağlıyor. Bu sayfalar sayesinde iade süreci çok daha pratik hale geliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#TOKİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA