Haberler
Yaşam
TOKİ para iadesi ne zaman ve nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iade adımları
Giriş Tarihi: 26.04.2026 06:13
TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti iadesi, kura sürecinde hak sahibi olamayan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan başvurularda, kurada ismi çıkmayan vatandaşlara yatırdıkları ücretin geri ödenmesi planlanıyor. İade sürecinin hangi tarihte başlayacağı ve hangi bankalar üzerinden yapılacağı araştırılıyor.