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Haberler Yaşam TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 13:57

TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura sonuçları isim listesi için gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber 492 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplam 492 adet konutun sahibi belirlendi. Bu noktada ise başvuruda bulunan vatandaşlar "Rize Merkez Hayrat – Salarha 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...

TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha kurası bugün canlı yayın ile düzenlendi ve kura sonuçları ile isim listesi belli oldu. 23 Mart tarihli ''Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar "TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarha 2+1 3+1 492 Konut konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Çekilen kuranın ardından hak sahipleri kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılacak. İşte TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı...

TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan Rize Merkez Hayrat Mahallesinde 283 Konut ve Rize Merkez Salarha 465 konut projesi için inşa ettirilen 246 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplan 492 adet konut için Konut Belirleme Kurası 4 Nisan 2022 (bugün) gerçekleştirildi.

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TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ RİZE MERKEZ HAYRAT SALARHA KURA SONUÇLARI 492 KONUT AÇIKLANDI!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, her gelir grubundaki vatandaşı ev sahibi yapabilmek adına yoğun çaba gösteriyor. Hemen hemen her gün birbirinden yeni konut projelerini kamuoyuna duyuran TOKİ, aynı zamanda vatandaşların talepleri doğrultusunda da konut üretiyor.

TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Talep projesi olarak oluşturulan TOKİ Rize Merkez Hayrat ve Salarha Mahallelerinde inşa edilen konutlardan 492 adedi için konut belirleme kurası çekildi.

Konut belirleme kurası canlı yayın ile TOKİ'nin sosyal medya hesapları ( Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram ) üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri kura anlarını takip etme şansı yakaladı.

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