Haberler Yaşam TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2022 13:57 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 13:57

TOKİ 2022 Rize kura sonuçları canlı yayın ve isim listesi SORGULA! TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura sonuçları isim listesi için gözler kurumun resmi sitesine çevrildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle beraber 492 adet ve 2+1 ve 246 adet 2+1 nitelikli konut olmak üzere toplam 492 adet konutun sahibi belirlendi. Bu noktada ise başvuruda bulunan vatandaşlar "Rize Merkez Hayrat – Salarha 2+1 ve 3+1 konut kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 TOKİ Rize Merkez Hayrat - Salarhakura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve detaylar...