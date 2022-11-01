Haberler Yaşam TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:39

TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İşyerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için başvuru süreci, 31 Ekim 222 tarihinde sona erdi. Arsa ve iş yeri başvuruları ise devam ediyor. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Başvurularını tamamlayan milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçerken başvuru yapamayanlar, başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ başvuruları uzatıldı mı, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? İşte, 2022 TOKİ arsa, işyeri ve konut başvuru sürecine dair tüm merak edilenler…