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Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 10:39

TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İşyerim'' adlı TOKİ sosyal konut projesinde 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar için başvuru süreci, 31 Ekim 222 tarihinde sona erdi. Arsa ve iş yeri başvuruları ise devam ediyor. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Başvurularını tamamlayan milyonlarca vatandaş, TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçerken başvuru yapamayanlar, başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, TOKİ başvuruları uzatıldı mı, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? İşte, 2022 TOKİ arsa, işyeri ve konut başvuru sürecine dair tüm merak edilenler…

TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

TOKİ başvuruları uzatıldı mı, uzatılacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Dar gelirli vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ sosyal konut projesinde ilk aşama tamamlandı. 2+1 ve 3+1 seçenekleri bulunan 250 bin konut için TOKİ başvuruları, 31 Ekim'de tamamlandı. Başvuru yapanlar, 2+1 ve 3+1 konutların sahiplerini bulacağı TOKİ kura çekimi tarihi için geri sayıma geçti. Başvuru yapamayan vatandaşlar ise başvuru süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ başvuruları uzatıldı mı, uzatılacak mı? 2022 TOKİ başvuruları bitti mi, ne zaman, hangi tarihte bitecek? İşte yanıtı!

TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI SONA ERDİ!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet ve belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirdi.

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

TOKİ BAŞVURULARI UZATILDI MI, UZATILACAK MI?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için başvuru sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. TOKİ sosyal konut projesi başvuru süresi uzatılmayacak.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

TOKİ ARSA VE İŞYERİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

TOKİ arsa ve iş yeri için başvurular devam ediyor ve 7 Kasım'a kadar sürecek. Başvuru yapmak için aşağdaki linklere tıklayabilirsiniz.

TOKİ İŞYERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURALARI VE BAŞVURULARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ sosyal konut başvuruları bitti mi, uzatıldı mı? 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları uzatılacak mı, açıklama geldi mi?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak. Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

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