Haberler Yaşam TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:08

TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

TOKİ evleri teslim tarihi, araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri olan konutlar için TOKİ başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek ve il il isim listesi duyurulacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde ise TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek sorusu yer alıyor. Bakan Kurum, 250 bin konut için teslim tarihini açıkladı. Peki, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? İşte, 2+1 ve 3+1 TOKİ evlerinin teslim edileceği tarih...