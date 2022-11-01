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Haberler Yaşam TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:08

TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

TOKİ evleri teslim tarihi, araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2+1 ve 3+1 seçenekleri olan konutlar için TOKİ başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi. Hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek ve il il isim listesi duyurulacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşların gündeminde ise TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek sorusu yer alıyor. Bakan Kurum, 250 bin konut için teslim tarihini açıkladı. Peki, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? İşte, 2+1 ve 3+1 TOKİ evlerinin teslim edileceği tarih...

TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

TOKİ sosyal konut teslim tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli 250 bin konut için TOKİ başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ konutları teslim tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 250 bin konutun teslim edileceği tarihi duyurdu. Peki, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? İşte Peki, TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte bitecek? İşte, TOKİ sosyal konut teslim tarihi hakkında merak edilenler…

TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

BAŞVURU SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI!

Yüzyılın en büyük sosyal konut hamlesi ''İlk Evim İlk İşyerim'' projesinde ilk aşama sona erdi. 2+1 ve 3+1 seçenekli evler için TOKİ başvuruları, 31 Ekim'de sona erdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından başvuru süresi tamamlanan TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk Evim projesine 1,5 ayda 8 milyon vatandaşın başvurduğunu belirten Bakan Kurum, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 135 bin 324 olduğunu açıkladı.

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TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TSLİM EDİLECEK? BAKAN KURUM AÇIKLADI!

Bakan Kurum, ayrıca TOKİ evleri teslim tarihi ile ilgili bilgi verdi:

En çok başvuru ise İstanbul'dan. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz"

TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

Bakan Kurum'un söz konusu paylaşımı şöyle;

''İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 MİLYON 135 BİN 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 MİLYON 30 BİN 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan.", "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.", "Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini YAPTIK, YAPIYORUZ, YAPACAĞIZ!"

TOKİ sosyal konut teslim tarihi 2022: 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek, hangi tarihte? Bakan Kurum’dan flaş açıklama!

TOKİ KURALARI MART AYINA KADAR TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paylaşımda "İlk Evim, İlk İşyerim" projesiyle ilgili kuraların ne zaman çekileceğini de açıkladı:

"Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz."

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