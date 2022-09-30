TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ sosyal konut projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken TOKİ taksitleri, ödeme planı, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları, peşinat miktarı gibi detaylar araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan ve TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçen milyonlarca vatandaş, TOKİ taksitleri ne kadar olacak, sabit mi, artacak mı sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere, TOKİ sosyal konut projesinde evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? İşte, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022