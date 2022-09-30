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Haberler Yaşam TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022
Giriş Tarihi: 30.09.2022 18:48 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 18:52

TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ sosyal konut projesi için başvurular tüm hızıyla devam ederken TOKİ taksitleri, ödeme planı, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları, peşinat miktarı gibi detaylar araştırılıyor. Başvurularını tamamlayan ve TOKİ kura çekimi için geri sayıma geçen milyonlarca vatandaş, TOKİ taksitleri ne kadar olacak, sabit mi, artacak mı sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere, TOKİ sosyal konut projesinde evlerin fiyatları bulunduğu ile ve metrekareye göre değişecek. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? İşte, 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

''TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı "İlk Evim İlk İş Yerim" adlı TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ ödeme planı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Bu noktada bulunduğu ile ve metrekareye göre değişen TOKİ ev fiyatları, peşinat miktarı ve taksit ödemeleri merak ediliyor. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ konut taksitleri sabit mi, artıyor mu, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte, 2022 TOKİ sosyal konut ödeme planı ve 2+1/3+1 TOKİ peşinat ve taksit bilgisi ile ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

e-Devlet dışında bankalara da başvuru yapılabiliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.

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TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ taksit ödemeleri sözleşme imzası sonrası başlayacak. Kura çekilişi sonrası sözleşmeler imzalanacak. Kuraların çekileceği tarihten sonra hak sahipleri bankaya sözleşme imzalamak için çağırılacak. Ardından ödeme planı çıkarılarak gelecek ayda taksitlerin başlaması bekleniyor.

TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

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