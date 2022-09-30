TOKİ taksitleri ne kadar, ödemeler ne zaman başlayacak? TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ile TOKİ ödeme planı 2022

''TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı?'' soruları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı "İlk Evim İlk İş Yerim" adlı TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ ödeme planı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Bu noktada bulunduğu ile ve metrekareye göre değişen TOKİ ev fiyatları, peşinat miktarı ve taksit ödemeleri merak ediliyor. Peki, TOKİ taksitleri ne kadar olacak? TOKİ konut taksitleri sabit mi, artıyor mu, ödemeler ne zaman başlayacak? İşte, 2022 TOKİ sosyal konut ödeme planı ve 2+1/3+1 TOKİ peşinat ve taksit bilgisi ile ilgili tüm merak edilenler…