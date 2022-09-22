TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

TOKİ taksit artışı ve ev fiyatları, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 81 ilde gerçekleştirilecek sosyal konut projesi için TOKİ başvuruları, e-Devlet ve belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleşiyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar, TOKİ ödeme planı ve taksitlendirme ile ilgili detaylar araştırıyor. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, taksit artışı ne kadar olacak? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…