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Haberler Yaşam TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022
Giriş Tarihi: 22.09.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 11:14

TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

TOKİ taksit artışı ve ev fiyatları, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 81 ilde gerçekleştirilecek sosyal konut projesi için TOKİ başvuruları, e-Devlet ve belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleşiyor. Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmanın hayalini kuran dar gelirli vatandaşlar, TOKİ ödeme planı ve taksitlendirme ile ilgili detaylar araştırıyor. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, taksit artışı ne kadar olacak? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru sayısı 4 milyona yaklaşırken 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ ödeme planı, konut fiyatları ve taksitlendirme ile ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada TOKİ'de taksitlendirmelerin nasıl olacağını merak edenler, ''TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2+1 ev için ödenecek tutar 608 bin TL, 3+1 ev için ödenecek tutar ise 850 bin TL olarak belirlendi. Peki, 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları peşin ödenebilir mi, taksitli ödeme planı nasıl olacak? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı ile ilgili güncel bilgiler...

TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

TOKİ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, TOKİ konut başvurularını e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

e-Devlet dışında bankalara da başvuru yapılabiliyor. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.

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TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.

e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

TOKİ SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ZAMLANIR MI?

TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;

"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."

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