TOKİ taksitleri sabit mi, artacak mı? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları ne kadar, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak? TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı 2022

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvuru sayısı 4 milyona yaklaşırken 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ ödeme planı, konut fiyatları ve taksitlendirme ile ilgili detaylar gündemdeki yerini koruyor. Bu noktada TOKİ'de taksitlendirmelerin nasıl olacağını merak edenler, ''TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, taksit artışı ne kadar olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere 2+1 ev için ödenecek tutar 608 bin TL, 3+1 ev için ödenecek tutar ise 850 bin TL olarak belirlendi. Peki, 3+1 ve 2+1 TOKİ ev fiyatları peşin ödenebilir mi, taksitli ödeme planı nasıl olacak? İşte, 2022 TOKİ ödeme planı ve peşinat miktarı ile ilgili güncel bilgiler...