Haberler Yaşam TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:06

TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi, 19 Aralık 2022 kura çekilişi sonrası vatandaşlar ile paylaşılacak. Artova, Erbaa, Merkez, Pazar ve Turhal ilçesi için çekiliş gerçekleştirilecekken, Yeşilyurt ilçesinde 200 konut başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurasına sahip olmayacak. TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden noter eşliğinde 2+1 ve 3+1 Sosyal Konut evleri hak sahiplerini bulacak. Bu noktada, TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. İşte TOKİ Tokat isim listesi sorgulama ekranı