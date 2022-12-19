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Haberler Yaşam TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı
Giriş Tarihi: 19.12.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 08:06

TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi, 19 Aralık 2022 kura çekilişi sonrası vatandaşlar ile paylaşılacak. Artova, Erbaa, Merkez, Pazar ve Turhal ilçesi için çekiliş gerçekleştirilecekken, Yeşilyurt ilçesinde 200 konut başvuru sayısı az olduğu için hak sahipliği kurasına sahip olmayacak. TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın ekranı üzerinden noter eşliğinde 2+1 ve 3+1 Sosyal Konut evleri hak sahiplerini bulacak. Bu noktada, TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. İşte TOKİ Tokat isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ Tokat kura çekimi canlı izle ekranı kura saati geldiğinde erişime açılacak. Noter eşliğinde 2+1 ve 3+1 evler Sosyal Konut projesi altında hak sahiplerinin olacak. Mart 2023'e kadar bütün kuraların biteceği bildirildi. TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, TOKİ Tokat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında detaylar…

TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ TOKAT'TA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 19 Aralık 2022 Pazartesi bugün Tokat ve Bayburt'ta çekiliş gerçekleşiyor.

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TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ TOKAT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Tokat kura çekimi 19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 ilçede toplam 1500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Tokat İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda çekilecek.

TOKİ Tokat kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? 19 Aralık 2022 Sosyal Konut TOKİ Tokat kura çekimi canlı yayın izle ekranı

TOKİ TOKAT EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

TOKAT ARTOVA 150

TOKAT ERBAA 300

TOKAT MERKEZ 687

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