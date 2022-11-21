Tolga Güleryüz, Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tır ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Tolga Güleryüz hayatı, mesleği ve kariyeri araştırma konusu oldu. Tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, yönetmenlik ve yapımcılık başta olmak üzere pek çok görevde bulundu. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz mesleği neydi, evli miydi, eşi kim? İşte, Tolga Güleryüz'ün hayatı ve kariyeri ile ilgili tüm merak edilenler…