Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, TIR ile çarpıştı. Dün akşam yaşanan kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Üzücü haber sonrası tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hayatı ve kariyeri ile gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Öte yandan Tolga Güleryüz'ün ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu öğrenildi. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyordu? İşte, Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hakkında ayrıntılı bilgiler.