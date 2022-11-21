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Haberler Yaşam Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 16:50

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?

Tolga Güleryüz, Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün tır ile çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Tolga Güleryüz hayatı, mesleği ve kariyeri araştırma konusu oldu. Tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz, yönetmenlik ve yapımcılık başta olmak üzere pek çok görevde bulundu. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz mesleği neydi, evli miydi, eşi kim? İşte, Tolga Güleryüz'ün hayatı ve kariyeri ile ilgili tüm merak edilenler…

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?

Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, TIR ile çarpıştı. Dün akşam yaşanan kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Üzücü haber sonrası tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hayatı ve kariyeri ile gündemde araştırılan isimler arasında yerini aldı. Öte yandan Tolga Güleryüz'ün ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu öğrenildi. Peki, Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyordu? İşte, Amasya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz hakkında ayrıntılı bilgiler.

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?

TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ!

Çorum'da ''Baş Belası'' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı.

Yaşanan kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri ise minibüsten çıkarılıp hastane morguna götürüldü.

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Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

5 Ocak tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik de yapmıştır. 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile evlenen Tolga Güleryüz 2017 yılında boşanmıştı.

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?

TİYATRO OYUNLARI

Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım 2022

Baş Belası / Işık Tasarımı 2021

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün / Dekor Tasarım 2018

Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen / Uyarlayan 2018

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz evli miydi, eşi kim?

Kırkından Sonra / Yapımcı

Ters Köşe / Yapımcı 2017

Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen 2015

Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

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