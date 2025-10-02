Tolstoy Sözleri - Tolstoy’un Önemli Sözleri ve Kitaplarından Alıntılar

TOLSTOY HAKKINDA

Rus edebiyatının en parlak isimlerinden biri olan Lev Nikolayeviç Tolstoy, yazarlık kariyeriyle dünya edebiyatına unutulmaz eserler kazandırmıştır. Aristokrat bir ailede dünyaya gelen Tolstoy, kariyerinin ilk yıllarında yarı otobiyografik ve gerçekçi romanlarla dikkat çekti. Ancak zamanla eserlerinde daha çok ahlaki ve ruhsal temaları işlemeye yöneldi. "Savaş ve Barış", sadece Tolstoy'un değil, tüm dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alır. Romanlarının yanı sıra kısa öyküler, denemeler ve tiyatro oyunları da kaleme alan Tolstoy, aynı zamanda derin ahlaki düşüncelere sahip bir filozof ve sosyal reform savunucusuyd