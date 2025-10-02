Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tolstoy Sözleri - Tolstoy’un Önemli Sözleri ve Kitaplarından Alıntılar
Giriş Tarihi: 02.10.2025 14:59

Tolstoy Sözleri - Tolstoy’un Önemli Sözleri ve Kitaplarından Alıntılar

Hayatın derinliklerine dokunan, insan ruhunu sorgulamaya ve düşünmeye sevk eden sözler, Lev Tolstoy'un kaleminden çıkar. Kısa ya da uzun, düşündürücü ve etkileyici Tolstoy sözleri, hem edebiyat tutkunları için ilham kaynağı olur hem de günlük yaşamda duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmemize yardımcı olur. İşte Lev Tolstoy'un eserlerinden ve unutulmaz sözlerinden seçebileceğiniz en anlamlı alıntılar…

Tolstoy, kalemiyle insanın iç dünyasını, yaşamın anlamını ve vicdanın sessiz fısıltılarını benzersiz bir şekilde ortaya koyar. Onun sözleri, hem ruhu besleyen hem de düşünceyi derinleştiren bir rehber gibidir. Kısa ya da uzun fark etmez; her alıntı, okuyanı hayatın özü üzerine düşündürür ve duygularını ifade etmesine yardımcı olur. İşte Tolstoy'un unutulmaz sözlerinden bazıları ve kitaplarından alıntılar…

TOLSTOY HAKKINDA

Rus edebiyatının en parlak isimlerinden biri olan Lev Nikolayeviç Tolstoy, yazarlık kariyeriyle dünya edebiyatına unutulmaz eserler kazandırmıştır. Aristokrat bir ailede dünyaya gelen Tolstoy, kariyerinin ilk yıllarında yarı otobiyografik ve gerçekçi romanlarla dikkat çekti. Ancak zamanla eserlerinde daha çok ahlaki ve ruhsal temaları işlemeye yöneldi. "Savaş ve Barış", sadece Tolstoy'un değil, tüm dünya edebiyatının başyapıtları arasında yer alır. Romanlarının yanı sıra kısa öyküler, denemeler ve tiyatro oyunları da kaleme alan Tolstoy, aynı zamanda derin ahlaki düşüncelere sahip bir filozof ve sosyal reform savunucusuyd

LEV TOLSTOY'UN SÖZLERİ

- 'Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için, güneşin doğduğunu sanırlar.'

- 'Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir'

- 'Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir.'

LEV TOLSTOY ALINTILARI

- 'Yaşamak için bırakılmış bir yön baktım, yoktu: Ben direnmek için elimden gelin yaptım.'

- 'Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.'

- 'Uzak ve imkansız gözüken bir şey, bir anda yakın ve mümkün olabilir.'

- 'Kıskançlık, insanı alçaltan ve küçülten bir duygudur.'

- 'Bir insan treni kaçırırsa başka bir tren gelir onu alır. Bir ulus treni kaçırırsa başka bir ulus gelir onu alır.'

- 'Açlık insanı öldüren, partileri yaşatan bir olaydır.'

- 'Mutlu olmak istiyorsanız, olun.'

- 'Her zaman kalbimizden gelen ve doğru bulduğumuz sese uymalıyız, çünkü o ses hiçbir zaman yalan söylemez.'

- 'Gerçek değer; gelmesi boşluk dolduran değil gitmesi boşluk yaratan.'