Haberler Yaşam Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

Giriş Tarihi: 22.05.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 23:55

Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla zamandır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bahar ayları başlarından bu yana etkisini giderek azaltan covid-19 pandemisiyle ilgili olarak açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kaldırılmıştı. Toplu taşıma araçlarında devam eden maske zorunluluğuna ilişkin önemli bir açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyu tarafından bilgi sahibi olunmak istenerek toplu taşımada maske şartı kalktı mı, otobüs, metro, marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan toplu taşımada maske şartı kalktı mı, otobüs, metro, marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.