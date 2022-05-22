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Haberler Yaşam Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 22.05.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 23:55

Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

Yurt ve dünyada 2 yıldan fazla zamandır etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Bahar ayları başlarından bu yana etkisini giderek azaltan covid-19 pandemisiyle ilgili olarak açık alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kaldırılmıştı. Toplu taşıma araçlarında devam eden maske zorunluluğuna ilişkin önemli bir açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Bu gelişmenin ardından kamuoyu tarafından bilgi sahibi olunmak istenerek toplu taşımada maske şartı kalktı mı, otobüs, metro, marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan toplu taşımada maske şartı kalktı mı, otobüs, metro, marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

Türkiye'deki ilk vakası 2020 yılının Mart ayında tespit edilen ve 2 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisiyle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Şüphesiz ki corona virüsü pandemisi başında bu yana günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelerle ilgili ilk önemli gelişme vaka sayılarındaki düşüşle birlikte açık alanlarda maske kullanım şartının kaldırılması olmuştu. Toplu taşıma araçlarında ise devam eden maske zorunluluğu uygulamasına ilişkin bir önemli gelişme daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu. Son dakika gelişmesinin ardından detayları öğrenmek isteyenler toplu taşımada maske şartı kalktı mı, otobüs, metro, marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ŞARTI KALKTI MI, MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

Toplu taşımada maske kullanma zorunluluğuna ilişkin bilgiler ve detaylar şöyle;

Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

GÜNLÜK VAKA SAYILARI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 118 bin 852 testte 905 vaka tespit edildi. 5 kişi hayatını kaybederken, 1019 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi.

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Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 836 bin 527, 2'nci dozda 53 milyon 58 bin 53 ve 3'üncü dozda 27 milyon 787 bin 380 olmak üzere 147 milyon 678 bin 850 aşı uygulandı.

Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Toplu taşımada maske şartı kalktı mı? Toplu taşımada otobüs, metro, Marmaray, metrobüs maske takma zorunluluğu bitti mi, ne zaman bitecek?

BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA MASKE ŞARTI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000'in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!"

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