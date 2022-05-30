Koronavirüs vaka sayısının düşmesiyle toplu taşımada maske yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da maske yasağı ile alakalı bir karar duyuruldu. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin KocaŞehir içi toplu taşımanın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu devam ediyordu. Peki Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray'da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?