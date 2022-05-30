Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, MASKE ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

HASTANELER HARİÇ MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Hayatı direkt etkileyen kısıtlama kararlarının yanı sıra virüsün yayılımını önleyebilmek için uygulanmaya başlanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri, günlük alışkanlıkları tümüyle değiştirdi.

Mayıs 2020'den itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 8 Eylül 2020'de ülke genelinde, konutlar dışındaki tüm açık ve kapalı alanları kapsar hale geldi.

Bu tarihten sonra günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan maskeler cadde ve sokaklar, park ve bahçeler gibi açık alanlar ile toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve iş yerleri gibi tüm kapalı mekanlarda takılmaya başladı.

Maske zorunluluğu ilk açık havada sonlandırıldı

İlk olarak 2 Mart 2022'de açık havada kaldırılan maske takma mecburiyeti, kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı.

Günlük vaka sayısının 2 binlere kadar düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı açıklamada, kapalı mekanlardaki maske takma zorunluluğunun sonlandırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunluluğun toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının binin altına inmesinin bekleneceğini bildirdi.