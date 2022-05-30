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Haberler Yaşam Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?
Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:33

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

Koronavirüs vaka sayısının düşmesiyle toplu taşımada maske yasağı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1107 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da maske yasağı ile alakalı bir karar duyuruldu. Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin KocaŞehir içi toplu taşımanın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu devam ediyordu. Peki Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray'da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı, maske zorunluluğu kalkacak mı, ne zaman sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Bilindiği gibi otobüs, minibüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında maske takmak zorunluydu. Vaka sayısının düşüşüyle birlikte toplu taşımadaki maske yasağına ilişkin son karar çıktı. İşte maske zorunluluğu ve maske yasağı kalktı mı sorusunun yanıtı!

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE YASAĞI KALKTI MI?

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA DA ZORUNLULUK KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması durumunda, toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun sona erdirileceğini duyurdu.

Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında seyretmesinin ardından Koca, dün, maske takma mecburiyetinin toplu taşıma araçları için de sonlandırıldığını açıkladı.

Şehir içi toplu taşımanın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu kaldırıldı. Böylece ülke genelinde 629 gün sonra sosyal hayat tamamen maskesiz oldu.

Maske zorunluluğu uygulaması sadece hastanelerde devam edecek.

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Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI, MASKE ZORUNLULUĞU BİTTİ Mİ?

HASTANELER HARİÇ MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI

Hayatı direkt etkileyen kısıtlama kararlarının yanı sıra virüsün yayılımını önleyebilmek için uygulanmaya başlanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri, günlük alışkanlıkları tümüyle değiştirdi.

Mayıs 2020'den itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 8 Eylül 2020'de ülke genelinde, konutlar dışındaki tüm açık ve kapalı alanları kapsar hale geldi.

Bu tarihten sonra günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan maskeler cadde ve sokaklar, park ve bahçeler gibi açık alanlar ile toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve iş yerleri gibi tüm kapalı mekanlarda takılmaya başladı.

Maske zorunluluğu ilk açık havada sonlandırıldı

İlk olarak 2 Mart 2022'de açık havada kaldırılan maske takma mecburiyeti, kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı.

Günlük vaka sayısının 2 binlere kadar düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı açıklamada, kapalı mekanlardaki maske takma zorunluluğunun sonlandırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunluluğun toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının binin altına inmesinin bekleneceğini bildirdi.

Toplu taşımada maske yasağı kalktı mı? Otobüs, Metrobüs, Minibüs, Marmaray’da maske takmak zorunlu mu, maske zorunluluğu kalktı mı?
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