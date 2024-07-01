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Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:37 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 07:37

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?

Torba yasa 2024 maddeleri son dakika haberleri arasında takip ediliyor. 80'den fazla düzenlemenin yer aldığı çalışmanın bir kısmı Meclis adımını tamamlayarak gündeme gelmişti. Kalan maddeler için araştırmalar devam ediyor. Torba kanun vergi affı, Bağkur 7200, 3600 ek gösterge gibi pek çok konu başlığı ile gündeme gelse de henüz kalan içerik netlik kazanmadı. Peki; Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?

Torba yasa 2024 maddeleri neler, içeriğinde hangi düzenlemeler var merak ediliyor. 3600 ek göstergeden vergi affına pek çok ekonomi odaklı çalışma ile gündeme gelen torba yasada neler var araştırılıyor. 9. Yargı Paketinin gündemde olduğu Meclis konuları arasında hangi çalışmanın olacağı gündemde. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?

TORBA YASA 2024 SON DURUM

Torba yasa kalan maddeleri ile bekleniyor. 86 maddelik torba kanunda önemli bir adım kaydedilmiş ve birçok çalışma yürürlüğe girmişti. Özellikle ekonomi başlıklı emeklilik sistemine yönelik düzenlemeler için gözler Bakan Vedat Işıkhan'a dönmüş durumda.

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Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?

3600 ek gösterge, kademeli emeklilik, Bağkur 7200 günden emeklilk, ev hanımlarına prim desteği gibi çalışmalar vatandaşların araştırmalarına konu olsa da hangisinin torba yasa maddeleri arasında olacağı bilinmiyor.

Ancak kademeli emeklilik araştırması yapanlara Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi:

"Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok."

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?

BEKLENEN TORBA YASA MADDELERİ

Beklenen maddeler netleşmezken ev hanımlarına prim desteği, 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konu başlıkları konu başlıkları gündeme geliyor. Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklinde açıkladığı çalışma torba yasada olacak mı merak konusu.

İşte, konuşmadan bazı kesitler:

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

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