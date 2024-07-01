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Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
07:37
Torba yasa 2024 maddeleri son durum: Bağkur 7200, 3600 ek gösterge... Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek, af var mı?
Torba yasa 2024 maddeleri son dakika haberleri arasında takip ediliyor. 80'den fazla düzenlemenin yer aldığı çalışmanın bir kısmı Meclis adımını tamamlayarak gündeme gelmişti. Kalan maddeler için araştırmalar devam ediyor. Torba kanun vergi affı, Bağkur 7200, 3600 ek gösterge gibi pek çok konu başlığı ile gündeme gelse de henüz kalan içerik netlik kazanmadı. Peki; Torba yasa ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, detaylar...