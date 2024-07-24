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TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
01:36
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa açıklamalarıyla birlikte yakından takip ediliyor. İçerisinde birçok ekonomik düzenlemeyi barındıran Torba Yasa'da dikkat çeken konu başlıklarından birisi de Bağkur'luların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi yer alıyor. Bu kapsamda Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, Torba Yasa açıklamalarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri…