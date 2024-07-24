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Haberler Yaşam TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 01:36

TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa açıklamalarıyla birlikte yakından takip ediliyor. İçerisinde birçok ekonomik düzenlemeyi barındıran Torba Yasa'da dikkat çeken konu başlıklarından birisi de Bağkur'luların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne düşürülmesi yer alıyor. Bu kapsamda Bağkur 7200 prim gün sayısı son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, Torba Yasa açıklamalarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri…

TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik haberleri gündemde. Yargı paketi, vergi paketi ve daha birçok maddenin Meclis'te kabul görmesiyle birlikte gözler Torba Yasa'da yer alan bağkur 7200 prim gün sayısının düşürülmesine çevrildi. Bu noktada Bağkur prim gün sayısı düştü mü, esnafa erken emeklilik gelecek mi, soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Esnafa erken emeklilik yolunda heyecan verici bir gelişmeler yaşanıyor. Meclis'te değerlendirmeye alınan torba yasa teklifi, Bağ-Kur'lular için 7200 prim günü şartının getirilmesiyle birlikte 5 yıl daha erken emeklilik imkanı sunuyor.

Bu haber, uzun zamandır emeklilik özlemiyle yaşayan esnaf ve Bağ-Kur sigortalıları için müjde niteliğinde. Ancak henüz resmi bir onaylanma olmadığı için, gelişmeleri yakından takip etmek ve resmi duyuruları beklemek büyük önem taşıyor.

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TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlayacak. Düzenlemenin yasalaşması, esnafların erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürecek.

Sonuç olarak, Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA AÇIKLAMALARI: Bağkur 7200 SSK ile esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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