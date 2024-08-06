Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
14:46
TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?
Torba yasa açıklamaları ile birlikte Bağkur 7200 prim gün sayısı yakından takip ediliyor. Esnaf için erken emeklilik şartları, 9 bin yerine 7200 prim ödeme gün sayısına düşürülmesi ön görülüyor. Bu kapsamda emekliliği 5 yıl erkene çekecek olan yeni reform tasarısı için tüm gelişmeler mercek altına alındı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilikte son durum!