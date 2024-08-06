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Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:46

TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Torba yasa açıklamaları ile birlikte Bağkur 7200 prim gün sayısı yakından takip ediliyor. Esnaf için erken emeklilik şartları, 9 bin yerine 7200 prim ödeme gün sayısına düşürülmesi ön görülüyor. Bu kapsamda emekliliği 5 yıl erkene çekecek olan yeni reform tasarısı için tüm gelişmeler mercek altına alındı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü? İşte, Bağkur 7200 ile esnafa erken emeklilikte son durum!

TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Bağkur prim sayısının 7200 güne düşürülmesine ilişkin düzenlemenin detayları gündemde. Esnafa 7 bin 200 prim günü vaadi için çalışmalar Torba Yasa maddeleri ile birlikte anılıyor. Bu kapsamda Bağkur 7200 prim gün sayısı gelişmeleri hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

BAĞ-KUR PRİMİ 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Meclis'in ekim ayında çalışmalarına yeniden başlayacak. Esnafa 7 bin 200 prim günü vaadi şimdilik beklemede.

2008 yılında yapılan sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) oldu.

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TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

Bağkurlular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak belirlendi.

Daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalan Bağkurlular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü şartlarını sağlarsa emekli olabiliyor.

TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

SSK'lılar ise 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor.

Prim eşitlemesiyle bu durumun değişmesi bekleniyor. Bağkur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu yeni dönemde değerlendirmeye alınacak.

TORBA YASA AÇIKLAMALARI İLE BAĞKUR 7200 | Esnafa erken emeklilik! Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü?

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

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