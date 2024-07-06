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TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
17:27
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa maddeleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Bağkur'luların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne indirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa teklifi kapsamında değerlendirilecek. Bu noktada Bağkur 7200 prim gün sayısı konusundaki gelişmeler, esnaflar ve Bağkur sigortalıları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte, ayrıntılar!