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Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:27 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:27

TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa maddeleriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Bağkur'luların prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne indirilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) torba yasa teklifi kapsamında değerlendirilecek. Bu noktada Bağkur 7200 prim gün sayısı konusundaki gelişmeler, esnaflar ve Bağkur sigortalıları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte, ayrıntılar!

TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!

Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin araştırmalar, 9. Yargı paketinin Meclis'e sunulmasıyla gündem geldi. Bu noktada Torba Yasa maddeleri arasında yer alması beklenen Bağkur 7200 prim gün sayısının da Torba Yasa ile birlikte yasalaşması ön görülüyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? İşte, Esnafa erken emeklilik fırsatı hakkında detaylar!

TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİKTE SON DURUM

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi henüz yasalaşmamış olsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa teklifi kapsamında değerlendiriliyor ve yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor. Esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1800 gün (5 yıl) daha erken emekli olma imkanına kavuşacak.

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TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 prim gün sayısı çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? Esnafa erken emeklilik fırsatında son durum!

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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