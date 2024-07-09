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Haberler Yaşam TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:44

TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!

Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağkur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum ne, Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!

Bağkur 7200 prim gün sayısı erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısını aralıyor ve 9 bin olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi bekleniyor. Konu hakkında maddelerin Torba Yasa ile gündeme gelmedi bekleniyor. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi? İşte, detaylar!

TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!

BAĞ-KUR DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİLER

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!

TORBA YASA HABERLERİ: BAĞKUR 7200 PRİM GÜN SAYISI

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi henüz yasalaşmamış olsa da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa teklifi kapsamında değerlendiriliyor ve yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor. Esnaflar ve Bağ-Kur sigortalıları, bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte 1800 gün (5 yıl) daha erken emekli olma imkanına kavuşacak.

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