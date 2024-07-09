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TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
16:44
TORBA YASA HABERLERİ: Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu? Esnafa erken emeklilik fırsatı gündemde!
Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Bağkur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine ara vermişti. Ancak konuya dair geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum ne, Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?