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Torba Yasa içeriği ve maddeleri 2026 Torba Yasa ne zaman Meclis'ten geçecek, kademeli emeklilik var mı?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 06:51
Torba Yasa içeriği ve maddeleri 2026 Torba Yasa ne zaman Meclis'ten geçecek, kademeli emeklilik var mı?
Varlık barışı düzenlemelerini de içermesi beklenen yeni Torba Yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yer alıyor. Teklifin içeriği ve olası maddeleri merak edilirken, özellikle kademeli emeklilik konusu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Görüşmelerin ardından düzenlemenin netleşmesi bekleniyor.İşte beklenilen Torba Yasa içeriği ve maddeleri...