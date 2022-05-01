Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 16:58

Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın efsanelerinden Tosun Paşa filmi bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Kemal Sunal filmleri klasik yapımları arasında yer alan Tosun Paşa konusu ve oyuncuları ile ilgi çekiyor. Yıllardır aynı enerjiyi yakalayan film bayrama oldukça uygun bir yapım. Peki, Tosun Paşa nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte Tosun Paşa oyuncuları ve konusu...

Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Tosun Paşa Kemal Sunal filmlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Efsane film Tosun Paşa bu akşam Show TV'de. 1976 yapımı filmin yönetmen koltuğunda oyuncu Kartal Tibet oturuyor. Peki, Tosun Paşa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte Tosun Paşa konusu ve oyuncuları...

Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

TOSUN PAŞA KONUSU

Filmin olay örgüsü, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Eyaleti'nde geçmektedir. Tellioğulları ve Seferoğulları adlı aileler, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler.

Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri de bunun üzerine, Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı Kahire Sarayı'nın en hatırı sayılır ve en heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar.

Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi âşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir Yeşilçam efsanesi olan Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Zihni Göktay, Akil Öztuna, Bilge Zobu gibi usta isimler bulunuyor.

Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

TOSUN PAŞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Arzu Film tarafından yapımcılığı üstlenilip beyaz perdeye aktarılan filmin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Fakat filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi. Film ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.