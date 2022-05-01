Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?

Arzu Film tarafından yapımcılığı üstlenilip beyaz perdeye aktarılan filmin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Fakat filmin tamamı İstanbul'da çekildi. Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı'nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi. Film ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.