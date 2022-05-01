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Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 16:56
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
16:58
Tosun Paşa konusu nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi?
Yeşilçam'ın efsanelerinden Tosun Paşa filmi bu akşam Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Kemal Sunal filmleri klasik yapımları arasında yer alan Tosun Paşa konusu ve oyuncuları ile ilgi çekiyor. Yıllardır aynı enerjiyi yakalayan film bayrama oldukça uygun bir yapım. Peki, Tosun Paşa nedir, oyuncuları kimler? Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte Tosun Paşa oyuncuları ve konusu...