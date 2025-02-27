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Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
18:04
Trabzon iftar vakti 2025 yılı için Ramazan ayı öncesinde araştırılıyor. İmsak vaktinden iftar saatine kadar tutulacak oruçlar 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayı ibadetle dolu geçirecek Müslümanlar Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeyi izliyor. Peki; Trabzon İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, gün gün iftar saatleri…