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Haberler Yaşam Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 18:04

Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Trabzon iftar vakti 2025 yılı için Ramazan ayı öncesinde araştırılıyor. İmsak vaktinden iftar saatine kadar tutulacak oruçlar 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayı ibadetle dolu geçirecek Müslümanlar Diyanet tarafından yayımlanan imsakiyeyi izliyor. Peki; Trabzon İmsakiye ile sahur vakti saat kaçta? İşte, gün gün iftar saatleri…

Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Trabzon sahur vakti (imsak saati) ile başlayacak oruç ibadeti akşam ezanı vaktiyle birlikte son bulacak. İl il farklılık gösteren vakitler namaz saatlerine göre belirleniyor. Diyanet tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile iftar sonrası kılınan teravih namazı vakitlerine de ulaşmak mümkün. Peki; 2025 Trabzon iftar vakti saat kaçta?

Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TRABZON İMSAKİYE 2025: TRABZON İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Ramazan-ı Şerif İslam alemine güneş gibi doğuyor. Bu mübarek günlerde ibadetlerini eda etmek isteyen Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile vakitleri takip ediyor. Trabzon'da (imsak) sahur ve iftar vakti saat kaçta belli oldu. İşte, saatler:

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Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TRABZON İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:24

İftar Vakti: 19:38

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:39

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:40

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:20

İftar Vakti: 19:41

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

İftar Vakti: 19:42

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Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TRABZON TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Oruç ibadeti süresince devam edecek teravih namazı 28 Şubat akşamı başlayacak. Yatsı namazı vaktinde kılınan teravih için saatler il il duyuruldu. Trabzon'da ilk teravih saati 19:36 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:38

2 Mart Pazar: 19:39

3 Mart Pazartesi: 19:40

4 Mart Salı: 19:41

5 Mart Çarşamba: 19:42

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Nafile oruçların çoğunlukla Recep ve Şaban aylarında tutuluyor olması Ramazan'ı karşılamak olarak düşülmemelidir. Mübarek üç aylarda tutulan bu oruçlar haricinde Ramazan ayından bir iki gün önce oruca başlamak tavsiye edilmiyor.

Öyle ki Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.

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