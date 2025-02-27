Trabzon iftar vakti 2025: Trabzon İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Nafile oruçların çoğunlukla Recep ve Şaban aylarında tutuluyor olması Ramazan'ı karşılamak olarak düşülmemelidir. Mübarek üç aylarda tutulan bu oruçlar haricinde Ramazan ayından bir iki gün önce oruca başlamak tavsiye edilmiyor.

Öyle ki Hz. Peygamber (s.a.s.), "Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Eğer bir kimse âdeti olduğu için bu günleri oruçla geçiriyorsa tutsun." (Buhârî, Savm, 14; Müslim, Sıyâm, 21) buyurmuştur.