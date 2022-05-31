Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Trabzon, yemyeşil doğası ve birçok tarihi mekâna yaptığı ev sahipliği ile Karadeniz Bölgesi'nin nadide illerinden birisidir. Karadeniz turlarında muhakkak gezilmesi görülmesi, yöresine ait damak çatlatan lezzetleri tadılması gereken yeşil cennet bu ilimiz ziyaretçilerine oldukça güzel zaman geçirmelerine olanak sağlayan birçok tarihi, turistik mekâna sahiptir. Trabzon'da gezilecek yerler nelerdir? Trabzon'da gezilecek tarihi mekânlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.