Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Trabzon'da Gezilecek Tarihi, Turist Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Hem yemyeşil bir doğaya hem de 4000 bin yıllık bir tarihe ait miraslara sahip olan Trabzon'da vakit, ziyaretçiler için oldukça güzel ve keşiflerle dolu geçecektir. Tüm bunların yanı sıra Trabzon meşhur limanlara ve oldukça güzel sahillere sahiptir. Yayla turizminin yıldızı Trabzon'da gezilecek tarihi, turistik mekânlar ve müzeleri şöyle listeleyebiliriz;

Sümela Manastırı

Trabzon deyince ilk akıllara gelen tarihi ve turistik mekan Sümela Manastırı'dır. Diğer ismiyle Meryem Ana Kilisesi civardaki en sık ziyaret edilen ve turist çeken bir tarihi mekândır. Maçka Dağlarının kayalıklarına yapılmış olan bu yapı rivayetlere göre 375-395 yılları arasında Bizans döneminde yapılmıştır.

Trabzon Kalesi

Yukarı hisar, orta hisar ve aşağı hisar olmak üzere 3 bölümden oluşan bu kale Trabzon şehir merkezinin içindedir, ziyaretçilerinin ulaşması oldukça kolay olduğu için sık sık yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilir.

Santa Maria Kilisesi

Osmanlı padişahlarından Abdülmecid tarafından, gelen yabancıların ibadetlerini yapabilmeleri için inşa ettirilmiş olan bu kilise günümüzde hala faaliyettedir. Şehir merkezinde olduğu için ulaşımı oldukça kolaydır.