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Haberler Yaşam Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 11:41

Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Trabzon, yemyeşil doğası ve birçok tarihi mekâna yaptığı ev sahipliği ile Karadeniz Bölgesi'nin nadide illerinden birisidir. Karadeniz turlarında muhakkak gezilmesi görülmesi, yöresine ait damak çatlatan lezzetleri tadılması gereken yeşil cennet bu ilimiz ziyaretçilerine oldukça güzel zaman geçirmelerine olanak sağlayan birçok tarihi, turistik mekâna sahiptir. Trabzon'da gezilecek yerler nelerdir? Trabzon'da gezilecek tarihi mekânlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Karadeniz deyince ilk akıllara gelen illerden birisi olan Trabzon, gezilecek birçok turistik ve tarihi mekâna ev sahipliği yapmaktadır. Seyahat severlerin mutlaka bakması gereken bu yazımızda Trabzon'da gezilecek tarihi, turistik ve doğal mekanları derleyip bir araya getirdik. Trabzon çevresinde gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Trabzon'da gezilecek müzeler nelerdir? İşte detaylar...

Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Trabzon'da Gezilecek Tarihi, Turist Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Hem yemyeşil bir doğaya hem de 4000 bin yıllık bir tarihe ait miraslara sahip olan Trabzon'da vakit, ziyaretçiler için oldukça güzel ve keşiflerle dolu geçecektir. Tüm bunların yanı sıra Trabzon meşhur limanlara ve oldukça güzel sahillere sahiptir. Yayla turizminin yıldızı Trabzon'da gezilecek tarihi, turistik mekânlar ve müzeleri şöyle listeleyebiliriz;

Sümela Manastırı

Trabzon deyince ilk akıllara gelen tarihi ve turistik mekan Sümela Manastırı'dır. Diğer ismiyle Meryem Ana Kilisesi civardaki en sık ziyaret edilen ve turist çeken bir tarihi mekândır. Maçka Dağlarının kayalıklarına yapılmış olan bu yapı rivayetlere göre 375-395 yılları arasında Bizans döneminde yapılmıştır.

Trabzon Kalesi

Yukarı hisar, orta hisar ve aşağı hisar olmak üzere 3 bölümden oluşan bu kale Trabzon şehir merkezinin içindedir, ziyaretçilerinin ulaşması oldukça kolay olduğu için sık sık yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilir.

Santa Maria Kilisesi

Osmanlı padişahlarından Abdülmecid tarafından, gelen yabancıların ibadetlerini yapabilmeleri için inşa ettirilmiş olan bu kilise günümüzde hala faaliyettedir. Şehir merkezinde olduğu için ulaşımı oldukça kolaydır.

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Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Atatürk Köşkü

O dönemler Rum Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 senesinde inşa edilmiştir. Sarı Çam ormanları mevkiinde bulunan bu köşke Cumhuriyet döneminde ziyarette bulunan Atatürk, köşkü çok beğenmiş 3 gün kadar konaklamıştır. Sonraki yıllarda bu köşk Atatürk'e hediye edilmiştir. Haftanın her günü ziyarete açık olan Atatürk Köşkü Trabzon'un Soğuksu Mahallesindedir.

Ayasofya Müzesi

1250 ile 1260 yılları arasında dönemin Trabzon İmparatoru 1. Manuel tarafından yaptırılmıştır. Bölgenin Osmanlı topraklarına girmesi ile berabere uzun bir dönem camii olarak faaliyete devam eden Ayasofya Kilisesi 1944 yılında müze olarak hizmete geçmiştir.

Kuştul Manastırı

Maçka ilçe sınırının yakınlarında olan Kuştul Manastırı tahminlere göre 8. Yüzyılda inşa edilmiştir. Sarp bir kayaya inşa edilmesi nedeniyle ulaşım çok güçtür. Heybetli ve devasa yapısından günümüzde çok az sayıda kalıntı kalmış olsa bile bulunduğu konum nedeniyle yıl boyunca ziyaretçi çekmektedir.

Kızlar Manastırı

Trabzon şehir merkezinde en yüksek bölgesi olan Boztepe'de bulunan bu yapı, 3. Alexios tarafından 1349 ile 1390 yılları arasında inşa edilmiştir. İldeki diğer manastırlara göre ulaşımı oldukça kolaydı ve bu sebeple oldukça fazla ziyaretçi alır.

Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Yeni Cuma Camii

Ortahisar'da bulunan bu cami eski dönemlerde Hıristiyanlar tarafından Aziz Eugenios anısına yapılmıştır. İlk zamanlarda bazilika olarak daha sonra da kilise olarak faaliyette olan bu yapı Osmanlı döneminde camii olarak faaliyete devam etmiştir. Ulaşımı oldukça kolaydır.

Cephanelik

2. Abdülhamit döneminde inşaatına başlanan bu yapı 1887 yılında tamamlanmıştır. Rus işgali sırasında bölgenin savunması amacıyla yapılmış bu yapı oldukça değişik bir mimariye sahiptir. Farklı mimarisi ve tarihi sebebiyle sıklıkla ziyaret edilen bir mekândır.

Bedesten

Cenevizliler tarafından inşa edilen bu tarihi çarşı Osmanlı döneminde eklemeler yapılarak oldukça genişletilmiştir. Kapalı çarşı olarak faaliyette olan bu mekan Trabzon sakinleri ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.

Trabzon’da Gezilecek Yerler - Trabzon’da Gezilecek Tarihi, Turistik Yerler Ve Müzeler Nelerdir?

Trabzon'da Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Trabzon, tarihî birçok yapıya sahip olduğu gibi iklimi ve doğası sayesinde oldukça fazla doğal güzelliklere de sahiptir. Hepsi de birbirinden güzel ve görülesi yerler olan bu doğal mekanları şöyle listeleyebiliriz;

Uzungöl

Sadece Trabzon'da değil ülke genelindeki oldukça önemli doğal bir güzellik olan Uzungöl şehir merkezine yaklaşık olarak 90 kilometre uzaklıktadır. Yemyeşil yaylaların arasında cam gibi bir gölün olduğu bu bölge oldukça sık ziyaret edilmektedir.

Haldizen Yaylası

Şehir merkezine 95 kilometre uzaklıkta olan bu yayla müthiş doğal mimarisiyle yılın her döneminde binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Aynı zamanda yayla turizmi ve kamp için oldukça elverişli olan bu bölge, bu özelliği ile oldukça önemli bir doğal güzelliktir.

Aygır Gölü

Trabzon şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan bu bölge, sessiz ve sakin olmasının yanı sıra şahane bir güzelliğe sahip olmasından dolayı binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Kamp ve çeşitli sporları yapmak için oldukça elverişli bir bölge olan Aygır Gölü aynı zamanda Türkiye'nin de doğal güzellikler sıralamasındadır.

Altındere Vadisi Milli Parkı

Şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan bu alan, doğal yapısı ve eşsiz manzarası ile ön plana çıkmaktadır. Yılın her günü ziyarete açık olan bu parkın ziyaret saatleri belirli saatlerdir.

Çalköy Mağarası

Trabzon'un popüler güzelliklerinden birisi olan Çalköy Mağarası dar geçitleri ile ünlüdür. Güzelliği sayesinde turistler ve fotoğrafçılar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bu bölge en çok yaz aylarında ziyaretçi almaktadır.

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