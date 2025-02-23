Haberler
Yaşam
Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon'da okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
17:20
Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon'da okullar var mı yok mu?
Trabzon'da hava durumu, pazartesi günü için oldukça soğuk geçecek. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıkları en düşük eksi 2, en yüksek ise 5 derece civarında olacak. Yoğun kar yağışının beklendiği bu dönemde, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Trabzon Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması öğrenci ve velilerin gündeminde! Peki, Trabzon'da yarın okullar tatil mi?