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Haberler Yaşam Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon'da okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 17:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:20

Trabzon'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon'da okullar var mı yok mu?

Trabzon'da hava durumu, pazartesi günü için oldukça soğuk geçecek. Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklıkları en düşük eksi 2, en yüksek ise 5 derece civarında olacak. Yoğun kar yağışının beklendiği bu dönemde, okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Trabzon Valiliği'nden gelen son dakika açıklaması öğrenci ve velilerin gündeminde! Peki, Trabzon'da yarın okullar tatil mi?

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon’da okullar var mı yok mu?

24 Şubat için yaptığı son dakika açıklaması gündeme geldi. Pazartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerine göre, Trabzon'da en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek ise 5 derece olacak. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle okullarda tatil durumu için beklenen resmi açıklama Trabzon Valiliği'nden geldi. Peki, 24 Şubat Zonguldak'ta okullar tatil mi?

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon’da okullar var mı yok mu?

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon’da okullar var mı yok mu?

TRABZON İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Trabzon için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Trabzon hava durumu Yoğun Kar Yağışı, sıcaklık 4°. Yarın için Trabzon hava durumu Yoğun Kar Yağışı, sıcaklık 3°. 25 Şubat 2025 Salı Trabzon hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Trabzon hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°.

Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon’da okullar var mı yok mu?
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Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon’da okullar var mı yok mu?
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