Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıkladı! 24 Şubat Trabzon’da okullar var mı yok mu?

24 Şubat için yaptığı son dakika açıklaması gündeme geldi. Pazartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerine göre, Trabzon'da en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek ise 5 derece olacak. Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle okullarda tatil durumu için beklenen resmi açıklama Trabzon Valiliği'nden geldi. Peki, 24 Şubat Zonguldak'ta okullar tatil mi?