HaberlerYaşamTrabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:11Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:18
Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor
TrabzonAkçaabat'ta yaşayan Ahmet Kırcı (83), şen tavırları ve azmiyle gençlere taş çıkartıyor. 3 kez evlenen ve 1 çocuğu olan Ahmet Dede, bu yaşına rağmen tarlada, bağda bahçede çalışıyor. Aynı zamanda fanatik bir Trabzonspor taraftarı olan ve 'Trabzonlu Ahmet dede' formasıyla dolaşan Kırcı SABAH'a konuştu.