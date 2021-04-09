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Haberler Yaşam Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor
Giriş Tarihi: 09.04.2021 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 09:18

Trabzonlu '' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor

'ta yaşayan Ahmet Kırcı (83), şen tavırları ve azmiyle gençlere taş çıkartıyor. 3 kez evlenen ve 1 çocuğu olan Ahmet Dede, bu yaşına rağmen tarlada, bağda bahçede çalışıyor. Aynı zamanda fanatik bir taraftarı olan ve 'Trabzonlu Ahmet dede' formasıyla dolaşan Kırcı 'a konuştu.

Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor

ERDOĞAN ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK ATILIM YAPTI!

Atalarımızın dediği gibi 'çalışan demir pas tutmaz'. Yeni nesil bağ bahçe işi yapmıyor. Halbuki ne ekersen onu biçersin. Sen yeter ki çalış, ek, biç, toprak sana verir.

Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor

Eskiden hastane kuyruklarında bekler, sıra geldiğinde ise akşam olurdu.

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Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor

Şimdi ise telefonla muayene sırası alıp, istediğin doktora gidebiliyorsun.

Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor

Köye gelmek için araba bile zor bulurduk şimdi yollar kaymak gibi. Başkan Erdoğan hükümeti ile sağlıkta, eğitimde, ulaşımda büyük atılım yaptık. Allah ondan razı olsun.

Trabzonlu 'Süper Dede' 83 yaşında! Gençlere taş çıkartıyor

HAYATIM TRABZON!

kurulduğundan bu yana hiçbir maçını kaçırmadım. Hayatım Trabzonspor. Onunla yatar, onunla kalkarım.

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