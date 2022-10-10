Haberler Yaşam Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:54

Süper Lig 9. Hafta maçlarında yeni konuklar Trabzonspor, Kasımpaşa mücadele için hazırlandı. Fırtına'nın evine konuk olacak İstanbul ekibi puan durumunda 10. Sırada yer alıyor. Bordo mavililer ise tabloda 7. Sırada. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler araştırmalara başladı. Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Muhtemel 11, yayın saati ve kanalı ile araştırılan karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı izle ekranı!