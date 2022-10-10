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Haberler Yaşam Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 16:54

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 9. Hafta maçlarında yeni konuklar Trabzonspor, Kasımpaşa mücadele için hazırlandı. Fırtına'nın evine konuk olacak İstanbul ekibi puan durumunda 10. Sırada yer alıyor. Bordo mavililer ise tabloda 7. Sırada. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler araştırmalara başladı. Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Muhtemel 11, yayın saati ve kanalı ile araştırılan karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, canlı izle ekranı!

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması Süper Lig 9. Haftada yerini aldı. Puan durumu tablosunda yükselmeye çalışan iki takım oldukça yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Trabzonspor evinde İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Peki, Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Kasımpaşa maçı 10 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HAKEM HÜSEYİN GÖKÇEK!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KADRODA EKSİKLER!

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Trabzonspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig Trabzonspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UMUT BOZOK SAHALARA GERİ DÖNDÜ!

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan Umut Bozok, bordo-mavili takımda fazla süre bulmamasına karşın 8 haftalık bölümde 2 gol kaydetti.

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