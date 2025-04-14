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Haberler Yaşam Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! “Çok verimliydi”
Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 08:59

TrabzonsporRizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! “Çok verimliydi”

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, derbide rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fırtına'nın gollerini Zubkov kaydetti. Trabzonspor'un bu galibiyetini SABAH Spor yazarı İskender Günen köşesinde değerlendirdi. İşte o değerlendirme…

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Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! Çok verimliydi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! Çok verimliydi

Bordo-mavili takım, Karadeniz derbisinde rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! Çok verimliydi

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 21. Dakikalarda Oleksandr Zubkov kaydetti.

Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! Çok verimliydi

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası moral bulan Trabzonspor'un bu performansını SABAH Spor yazarı İskender Günen değerlendirdi.

Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! Çok verimliydi

İSKENDER GÜNEN: "FARKI ORTADAYDI"

"Bir devrimi gerçekleştiren ve şampiyonluklarla dolu mazisine hiç yakışmayan bir konumda olan Trabzonspor'un, mutlak 3 puan alması gerekiyordu.