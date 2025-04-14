Haberler
Yaşam
Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! “Çok verimliydi”
Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
08:59
Trabzonspor – Rizespor maçı sonrası yıldız isme övgü! “Çok verimliydi”
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. Haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, derbide rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fırtına'nın gollerini Zubkov kaydetti. Trabzonspor'un bu galibiyetini SABAH Spor yazarı İskender Günen köşesinde değerlendirdi. İşte o değerlendirme…