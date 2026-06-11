TRT 1 CANLI DÜNYA KUPASI MAÇI İZLE! Meksika - Güney Afrika Dünya Kupası maçı TRT 1 canlı izle, şifresiz!

TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden Meksika - Güney Afrika 2026 Dünya Kupası Grup Maçı izlenebiliyor ve karşılaşma grup aşamasında büyük önem taşıyor. İki takımın sahaya çıktığı bu karşılaşma, saatlik yayın akışıyla birlikte canlı olarak ekranlara geliyor. Turnuva heyecanı TRT 1 yayınları üzerinden kesintisiz şekilde izleyiciye ulaşıyor.