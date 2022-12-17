TRT 1 CANLI İZLE || 17 Aralık 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı şifresiz ve kesintisiz izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Dünya Kupası turnuvasındaki tüm maçların TRT'de olacağı duyurulmuştu.

20 Kasım'da başlayan 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara taşınıyor. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.