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TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 21:23
TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Katar ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranını ve maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Katar - İsviçre maçına ilişkin saat, kanal ve canlı izleme detayları yoğun ilgi görüyor.