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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 21:23

TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında Katar ile İsviçre karşı karşıya geliyor. Turnuvanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı izle ekranını ve maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Katar - İsviçre maçına ilişkin saat, kanal ve canlı izleme detayları yoğun ilgi görüyor.

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TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

Dünya Kupası heyecanı Katar ile İsviçre arasında oynanacak kritik grup maçıyla sürüyor. Grupta avantaj elde etmek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Futbol tutkunları, Katar - İsviçre maçının canlı yayın bilgilerini ve TRT 1 canlı izleme ekranına ilişkin detayları merak ediyor.

TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

KATAR - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu kapsamındaki Katar-İsviçre karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 22:00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

TRT 1 CANLI İZLE

Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası grup maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
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TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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