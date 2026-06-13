TRT 1 CANLI İZLE! Katar - İsviçre 2026 Dünya Kupası Grup Maçı şifresiz TRT 1 canlı izle linki!

Dünya Kupası heyecanı Katar ile İsviçre arasında oynanacak kritik grup maçıyla sürüyor. Grupta avantaj elde etmek isteyen iki takımın mücadelesi öncesinde gözler TRT 1 ekranlarına çevrildi. Futbol tutkunları, Katar - İsviçre maçının canlı yayın bilgilerini ve TRT 1 canlı izleme ekranına ilişkin detayları merak ediyor.