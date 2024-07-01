Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 01.07.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:59

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle kesintisiz ve HD seçenekleriyle gündemdeki yerini aldı. Avrupa Şampiyonası son 16 turunda devam ediyor. Bugün çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya TRT 1 yayın akışı 1 Temmuz listesinde yerini aldı. Canlı maç izle seçeneklerini değerlendiren futbolseverler ekran başında. İşte, TRT 1 canlı yayın izle...

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 canlı izle 1 Temmuz yayın akışı listesi ile sorgulanıyor. Bugün EURO maç takvimi kapsamında Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı canlı yayın ile takip ediliyor. Türkiye'nin Avusturya karşısındaki milli maçı için de gözler TRT 1 canlı maç izle ekranına dönüyor. İşte, kesintisiz ve HD frekans bilgileri ile TRT 1 canlı izle linki...

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle

EURO 2024 SON 16 TURU MAÇLARI TRT 1'DE!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu oynanıyor. Çeyrek final biletini alan takımlar bir bir ortaya çıkarken karşılaşmalar yakın mercek altında.

1 Temmuz Pazartesi (bugün) ekranlarda Fransa-Belçika maçı ve Portekiz-Slovenya maçı takip edilecek:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle

19.00 Fransa - Belçika

22.00 Portekiz - Slovenya

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 CANLI İZLE

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarını aşağıdaki TRT 1 canlı yayın linki üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE HD || EURO 2024 son 16 turu Fransa-Belçika, Portekiz-Slovenya maçı TRT 1 canlı yayın izle

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 1 TEMMUZ PAZARTESİ

06.20 Nostalji Kuşağı: Uğurlugiller

09.35 Kasaba Doktoru

12.50 Lingo Türkiye

14.20 Gönül Dağı

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Fransa-Belçika"

21.00 Kupa Saati

22.00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Portekiz-Slovenya"

00.15 3'te 3

01.30 Gönül Dağı

03.55 Hayallerin Peşinde

SON DAKİKA