Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: Paris Saint-Germain – Arsenal maçı canlı şifresiz izleme ekranı
Giriş Tarihi: 30.05.2026 19:01 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 19:02

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev gece geldi çattı. 30 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı futbol dünyasının gözü, Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Avrupa'nın en büyük kupasında finale yükselen iki dev ekip, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler ise PSG – Arsenal maçı canlı izle ekranını ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon bu akşam belli oluyor. Paris Saint-Germain ile Arsenal arasında oynanacak final karşılaşması, milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak dev mücadele öncesinde PSG – Arsenal canlı izle ekranı ve maç yayın detayları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanırken, mücadele aynı zamanda Tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1'i canlı yayın ile TRT 1 resmi internet sitesinden veya aşağıda yer alan frekans bilgileri ile televizyondan izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

PSG - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Paris Saint-Germain (PSG): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres

