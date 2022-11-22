TRT 1 Dünya Kupası frekans bilgileri: 2022 TRT 1 frekans ayarları nasıl yapılır, güncelleme nereden yapılıyor?

TRT 1 Dünya Kupası frekansı 2022 için güncellendi. Yayın kanalından yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası maçları canlı yayın ekranı için Türksat 4A üzerinde güncelleme yapılması gerekecek. TRT 1 frekans ayarı nasıl ve nereden yapılır sorusu gündemdeki yerini aldı. Katar'da başlayan World Cup, yeni maçlar ile ekranlara gelmeye devam ediyor. TRT 1 frekans ayarlama işlemleri maçlarla birlikte hız kazandı. İşte, 2022 TRT Spor ve TRT 1 frekans Dünya Kupası bilgileri…